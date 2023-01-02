Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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