Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak (Dk. 86 Mustafa Erdilman), Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 67 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+11 Gustavo), Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Lincoln Henrique (Dk. 46 Emre Mor), Arao, Crespo (Dk. 67 Zajc ), Rossi (Dk. 67 İrfan Can Kahveci ), Joshua King, Batshuayi (Dk. 85 Alioski)

Goller: Dk. 14 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 55 ve Dk. 62 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fernando, Dk. 35 Fredy, Dk. 61 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 6 Serdar Aziz, Dk. 87 Alioski, Dk. 90+9 Gökdeniz Bayrakdar (Fenerbahçe)







ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

55. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Joshua King'in kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu takip eden Batshuayi, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Antalyasporlu Güray Vural'a çarptı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonucu topun Güray Vural'ın eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi, topu filelerle buluştu: 1-2

70. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ufuk Akyol'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

74. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek arka direkte topa iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Fenerbahçeli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına hareketlenen Serdar Aziz'in kale önünden vuruşunda kaleci Alperen Uysal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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