Antalya'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücüye 20 bin 977 lira ceza uygulandı, sürücü belgesine 5 yıl el konuldu.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Jandarma ekipleri, Hacıobası Mahallesi'ndeki uygulama ve kontrol noktasında şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçtan indirilen sürücü ve beraberindeki 3 yolcunun ayakta durmakta zorluk çektiklerini, dillerinin de sürçtüğünü fark etti. Aracı kullanan Fırat S, Konya'dan Alanya'ya gittiklerini, araçta uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

Jandarma karakoluna götürülen 4 kişinin Manavgat Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Araç sürücüsü Fırat S'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan 20 bin 977 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu.

Otomobil ise bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken, araçtaki B.B.A, K.Y. ve M.G. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

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