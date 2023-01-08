Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeni Doğan Mahallesi'nde durdurulan araçta ve Döşemealtı ilçesindeki bir adrese yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 1140 sikke ve 4 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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