Mahmut Var Golf Turnuvası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Taurus Golf Kulübü tarafından Antalya’da düzenlenen Mahmut Var Golf Turnuvası'nın şampiyonu Cengiz Gülmez oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Maxx Royal Montgomery Golf Sahası'nda turizmci Mahmut Var anısına bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen turnuvada 56 golfçü mücadele etti.

Turnuvada Gross kategorisinde Cengiz Gülmez şampiyonluğu elde etti.

A kategoride Ercan Çek birinci, Selim Coşkunkan ikinci, Bekir Başal Ünal ise üçüncü oldu.

B kategorisinde ise Yavuz Üngör birinci olurken, Sefa Altınay ikinciliği, Ali Kuş ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Turnuva hakkında gazetecilere bilgi veren Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Bugün 7 yıl önce rahmetli olan değerli turizmci arkadaşımız Mahmut Var anısına anma turnuvası yapıyoruz. 7 yıl önce bir turnuva için toplandığımızda Mahmut Var’ı beklerken acı haberi aldık. Kulüp olarak bir karar aldık ve her yıl ocak ayının ilk haftası Mahmut Var adına anma turnuvası yapacağız. Bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdik." dedi

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