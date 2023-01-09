Antalya DOB'ta "Fındıkkıran" balesi sahnelenecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 12-17-19 Ocak'ta "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahnelenen "Fındıkkıran" balesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait olan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserin 12 Ocak'taki temsilinde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara" rolünü Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi" rolünü Milina Fidan Özbek ve "Drosselmeyer" rolünü Evren İskender canlandıracak.

- Eser

Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisine vaftizci baba Drosselmeyer, çocuklar için bir çuval dolusu oyuncakla gelir. Clara'ya hediye edilen oyuncak Fındıkkıran'dır. Parti sona erdiğinde Clarai ev halkı uyurken Fındıkkıran'ı görmeye gider ve ona sarılarak uykuya dalar, uyandığında odayı Fareler Kralı'nın ordusu ile dolmuş bulur. Odadaki oyuncaklar canlanır, içlerinden en cesuru Fındıkkıran'dır. Fındıkkıran, Clara'nın önünde aniden yakışıklı bir prense dönüşür. Clara ve prens, kar taneleri dansı içinde şekerleme ülkesi krallıklarına oyuncaklarla birlikte giderler.

Eser, 12-17-19 Ocak saat 20.00'da sanatsaverlerin beğenisine sunulacak.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.