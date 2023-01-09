Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gizli oylama yöntemiyle meclisin denetim komisyonu üyeliğine CHHP'den Mesut Kocagöz, Ali Polat, AK Parti'den Serhat Demir, Muhammet Ural ve İYİ Parti'den Mehmet Yüksel seçildi.

Meclis toplantısında 146 maddelik gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Böcek, buradaki konuşmasında, 2022 yılını iyisiyle kötüsüyle birçok olumsuz ve olumlu yönleriyle tamamladıklarını söyledi.



Geçen yıl 45 ayda 80 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Böcek, "Antalya'mızda yapılan bütün açılışlarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak desteğiniz var. Krediler konusundaki desteğiniz için teşekkür ederim. Bu projeleri ben değil biz yaptık. Biz birlikte yaptık. Antalya'mız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı olacağını aktaran Böcek, çocukların istismara uğramadığı, gençlerin geleceğe ümitle baktığı, kadınların yüzünün güldüğü, tüm vatandaşların mutlu, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diledi.



Toplantının sonunda Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in uçak gemisini batırışının 106. yıl dönümü anısına "Ben Bir Türk Zabitiyim" isimli kitabı Başkan Böcek'e hediye etti.



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