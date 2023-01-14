Cornelia Masters Golf Turnuvası Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Cornelia Hotels grubu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Cornelia Masters Golf Turnuvası Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Belek Turizm Merkezinde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 10 kulüpten 30 sporcu katıldı.

Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin, Türkiye'deki en iyi golf oyuncularını tespit edebilmek ve Türkiye Şampiyonası düzenleyebilmek amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Yarın sona erecek turnuva sonunda dereceye girenlere, törenle ödül verilecek.





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