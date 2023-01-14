Endüstriyel mutfak ekipmanları sektörü Antalya'da buluştu

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ANTALYA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, endüstriyel mutfak sektöründe ihracatın sevindirici boyutta olduğunu belirterek, "Nereye gitsem orada gördüğüm ürünler yerli mi yoksa yabancı markalar mı diye bakıyorum. Çünkü yerli ürünleri her yerde görür hale geldik." dedi.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) tarafından düzenlenen 2. Büyük Sektör Buluşması, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Bakan Yardımcısı Turagay, buluşmanın açılışında yaptığı konuşmada, sektörün üretimini ve ihracatını her yıl artırdığını belirterek, gurur verici bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi.

Sektörün dünya pazarında önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Turagay, şöyle devam etti:

"Nereye gitsem orada gördüğüm ürünler yerli mi yoksa yabancı markalar mı diye bakıyorum. Çünkü yerli ürünleri her yerde görür hale geldik. Sektörün ihracatı gurur verici boyutta. Belirlediğiniz hedeflerinize de en kısa zamanda ulaşacağınıza inanıyorum. Ticaret Bakanlığı olarak sanayicimizi haksız rekabete, düşük faturalı ithalata karşı korumak ve aynı zamanda ihraç mallarının en uygun şekilde pazarlanması için buradayız."

- "Uzak ülkelere yönelin" tavsiyesi

Bakanlık tarafından üretimin, ihracatın, yatırımın artması için her alanda önemli destekler sağlandığını ifade eden Turagay, ülke ekonomisinin iş insanlarının çalışmalarıyla büyüdüğünü bildirdi.

Mutfak sektöründe özellikle turizmin önemli olduğuna işaret eden Turagay, özellikle bu yıl turizm sektörünün yeni bir rekora imza atmasının beklendiğini söyledi. Bu yıl için 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini dile getiren Turagay, "Yeni yatak kapasitesi demek yeni restoranlar, yeni oteller demek, sektöre olan talebin artması demek, bu da üretim gücümüzün ve ihracat potansiyelimizin artması demek." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Turagay, dünya ekonomisinde son iki yıldır küçülme olduğunu ancak karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirtti. Sektör temsilcilerine uzak ülkelere yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Turagay, yeni açılımların ihracatı daha da artıracağını vurguladı.

- "2022'yi 6 milyar dolar ihracatla kapattık"

TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı da sektörün 3 yılda önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Geçen yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatan mutfak eşyaları sektörünün 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek önemli bir başarıya imza attığını belirten Kaplangı, "Mutfak eşyaları içinde yüzde 40'lık paya sahip endüstriyel mutfak sektörüne baktığımızda da dünyanın en büyük 5'inci ihracatçısı konumundayız ve kilogram başına 20 dolarlara kadar ihracat değerimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Kaplangı, bu yıl uzak ülkeler stratejisine odaklanarak ABD, Japonya, Avustralya gibi ülkelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Sektör buluşması yarın sona erecek.





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