Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

AA

Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, 2B ve orman arazilerinin tahsislerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harita ve kadastro işleri yapan bir şirketin Kaş, Demre ve Finike ilçelerindeki 2B ile orman arazilerinin tahsislerinde usulsüzlük yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)OTELCİLERDEN YÜKSEK KİRA ARTIŞINI DURDURMAYA YÖNELİK ÖNERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTELCİLERDEN YÜKSEK KİRA ARTIŞINI ...
(Görüntülü)SAHTE İMZALI TAAHHÜTNAME İLE EVDEN ÇIKARILDIĞI İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAHTE İMZALI TAAHHÜTNAME İLE EVDEN ...
Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor
Otelcilerden yüksek kira artışını durdurmaya yönelik öneri
YEREL HABERLER Otelcilerden yüksek kira artışını durdurmaya yönelik ...
Sahte imzalı taahhütname ile evden çıkarıldığı iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Sahte imzalı taahhütname ile evden çıkarıldığı ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA GÜN ISI PANELİNİ TAMİR EDERKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA GÜN ISI PANELİNİ TAMİR ...
Antalya'da bir kişi evin çatısında ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi evin çatısında ölü bulundu
Antalya'da gün ısı panelini tamir ederken kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Antalya'da gün ısı panelini tamir ederken kalp krizi ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Antalya'daki Anadolu Oyuncak Müzesi 109 bin ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Antalya'daki Anadolu Oyuncak Müzesi 109 bin ziyaretçi ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ...
TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya´da sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya´da ...
TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da ...
Alanyasporlu Fatih Aksoy: Performansımı artırdığımı düşünüyorum
YEREL HABERLER Alanyasporlu Fatih Aksoy: Performansımı artırdığımı ...
Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy, ligi ve kupa maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy, ligi ve kupa ...
Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'den Galatasaray maçı ve transfer değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'den Galatasaray ...
Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: Galatasaray´a en iyi şekilde hazırlanacağız
YEREL HABERLER Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: Galatasaray´a en ...
BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır, Antalya'da ...
Kepez'de işçilerin kaldığı konteynerdeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kepez'de işçilerin kaldığı konteynerdeki yangın ...
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA 200 İŞÇİNİN KALDIĞI KONTEYNER ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA 200 İŞÇİNİN KALDIĞI ...
Antalya'da 200 işçinin kaldığı konteyner alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da 200 işçinin kaldığı konteyner alev alev ...
Son günlerde en çok karın yağdığı kayak merkezi Saklıkent'te sezon açıldı
YEREL HABERLER Son günlerde en çok karın yağdığı kayak merkezi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.