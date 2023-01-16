Galatasaray, Alanya'ya geldi

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ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

THY'ye ait özel uçakla ilçeye ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında bir grup taraf karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele hareket etti.





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