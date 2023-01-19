Antalya'da yolculara sinirlenip kontağı kapatan şoför otobüsten indi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da halk otobüsünün şoförü, yolculara uyarılarına rağmen arkaya ilerlememeleri üzerine kontağı kapatıp araçtan inerek tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesinde Lara-Varsak hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı 07 AU 0097 plakalı otobüsün sürücüsü Raci Altunay (41), sabah saatlerinde yolcuları almaya başladı.

Otobüsün dolması üzerine Altunay, yolculara arkaya doğru ilerlemeleri uyarısında bulundu.

Bazı yolcuların şoförün uyarılarına tepki vermesi üzerine Altunay, bu şekilde aracı kullanamayacağını söyleyerek kontağı kapatıp otobüsten indi.

Bir süre sonra diğer yolcuların ikna etmesiyle şoför, tekrar otobüse binerek yoluna devam etti.

- Şoför ile yolcular arasında yaşananlar kamerada

Şoför ile yolcular arasında yaşananlar, otobüsteki kamera tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda Altunay'ın, "Arkadaşlar, ön kapıda bekliyorsunuz ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın, ön kapıdan indirmem." diyerek yolculara uyarıda bulunduğu duyuluyor.

Otobüsteki yolcunun "Sabah sabah senin derdin ne? Seni indiririm bak aşağıya." sözlerine kızan Altunay'ın kontağı kapatıp araçtan indiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.