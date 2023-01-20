Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem" konserinde farklı yörelerin eserleri seslendirilecek

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Türkiye'nin farklı yörelerine ait türkülerin seslendirileceği "Türkü Türkü Türkiyem" konseri, 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, müzik ziyafeti sunacak.

Şef Yiğit Aktı yönetiminde yapılacak konser, perşembe akşamı AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

Her yöreden eserlerin seslendirileceği türkü ve müzik dolu gecede, Rumeli, Ege, Teke Yöresi, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Azerbaycan, Kerkük ve Kıbrıs'tan türkülere yer verilecek.

Birçok usta sanatçının eserlerinin seslendirileceği ve yöre çeşitliliğine şahit olunacak gecede, Halk Dansları Topluluğu da performans sergileyecek.

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