Türkiye Kış Yarışları Serisi için 80 bisiklet takımı Antalya'ya geldi.

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ANTALYA (AA) - Bisiklet Turizmi Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek 23 uluslararası bisiklet yarışını kapsayacak Türkiye Kış Yarışları Serisi'nde mücadele edecek 76'sı yabancı 4'ü Türk 80 takım Antalya'ya geldi.

Bisiklet Turizmi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alacak olan Türkiye Kış Yarışları Serisi kapsamındaki ilk yarış 28 Ocak tarihinde başlayacak. Seri kapsamındaki yarışlarda 76 yabancı takımdan 1260, 4 Türk takımından da 63 Türk sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 2023 kış sezonunun en fazla bisiklet organizasyonu yapılan dönem olacağını belirtti.

Türkiye Kış Yarışları Serisi'nin en büyük uluslararası bisiklet yarış serisi olacağını kaydeden Yaşacan, "Olimpiyatlara katılacak sporcular ülkemize gelip bu yarışlara katılıp 5 aylık kamp sürecinde hazırlıklarını yapacak. Bu organizasyon hem ülke ekonomimize katkı sağlarken hem de tanıtımımızı da yapacak." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turizminin önemine dikkati çeken Yaşacan, şunları aktardı:

"Amacımız bu yarış serisi ile dikkatleri ülkemize çekerek, bisiklet turizminin sağlamış olduğu daha kaliteli ve nitelikli müşterilerle ülkemizin bu pastadan pay almasını sağlamak. Antalya bizim için pilot bölge. Buradan başlayarak organizasyonumuzu Türkiye'nin 7 bölgesine yayma hedefindeyiz. Golf gibi sadece Antalya odaklı değil, Türkiye odaklı bir proje olacak. Hem yaz, hem kış mevsimlerinde bu organizasyonları yapacak, ülkeye kaliteli ve de nitelikli müşteriyi getirecek kapasitedeyiz. Bisiklet müşterileri tarihe, gastronomiye, kültüre ve sağlığa geliyor. Ülkemiz hem bu nitelikler bakımından hem de lojistik açısından çok zengin."

Bisiklet turizminin Avrupa'da 2023 ılında 85 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşacağına inandığına işaret eden Yaşacan, bisiklet dostu konaklama tesisleri ile bu pastadan ciddi anlamda pay almak istediklerini sözlerine ekledi.









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