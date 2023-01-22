Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Leroy Fer, Furkan Bayır, Balkovec, Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Ahmed Hassan
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Goller: Dk. 6 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.