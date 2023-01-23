Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANYALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile 27 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

İdman, diğer futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla yaptığı maçla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.