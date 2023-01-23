Antalya'da çantasında uyuşturucu taşıyan yolcu yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otobüste yapılan aramada çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yol kontrol noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı.

Yolculardan V.E'nin çantasında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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