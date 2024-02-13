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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:05
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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (7)
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        BOTLAKURTARILDILAR

        Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Antalya'da 1450 personel ve 290 araç-iş makinesi ile sahada aralıksız çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de afetin yaşandığı bölgelere giderek, çalışmaları koordine etti. Başkan Böcek, su baskını yaşanan Muratpaşa ilçesi Gebiz Mahallesi'nde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile çalışmaları yerinde gördü.

        Büyükşehir İtfaiyesi'nin Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşları botla kurtarma operasyonunu yerinde takip eden Başkan Böcek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Böcek, akşam saatlerinden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğunu, su tahliye ve kurtarma çalışmaları yaptığını belirtti.

        EVCİL HAYVANLAR DA KURTARILDI

        Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan onlarca vatandaş Büyükşehir İtfaiyesi tarafından zodyak botlarla alınarak güvenli alana götürüldü. İtfaiye erleri mahsur kalan engelli bireyleri kurtararak, sırtlarında aşıdı. İtfaiye erleri, vatandaşların yanı sıra selde mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı. 

        YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

        Başkan Muhittin Böcek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra selin vurduğu Güneş Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Su baskınına uğrayan evleri ziyaret eden Başkan Böcek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Böcek, "Şehrimizde yaşanan sel felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ekiplerimizle birlikte kurum ve kuruluşların desteğiyle yağmurun ilk anından itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun Antalya´m" dedi.

        SU, EKMEK VE YEMEK YARDIMI

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, afetin yaşandığı mahallelerde vatandaşlara su ve ekmek yardımı yapıyor. Sokak sokak dolaşan Büyükşehir ekipleri, göl olan yollar nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de sel felaketinin en çok vurduğu Gebizli Mahallesi'nde muhtarlık önünde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor.

        MOTOPOMPLARLA SU TAHLİYESİ

        Büyükşehir İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, geceden itibaren vatandaşların yardımına koştu. İtfaiye ekipleri, su basan evler ve kamu binalarında su tahliyesi gerçekleştirdi. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de su baskını yaşanan Çallı, Gıyasettin Keyhüsrev, Otogar alt geçitlerinde motopomplarla su tahliyesi yaptı. ASAT ve Büyükşehir ekipleri, alt geçitlerde ve göllenme olan bölgelerde tıkanan yağmur suyu mazgallarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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