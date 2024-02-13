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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Antalya'daki şiddetli yağışla ilgili açıklama:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya'daki şiddetli yağış nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 989 vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, "Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:03
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan, Antalya'daki şiddetli yağışla ilgili açıklama:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya'daki şiddetli yağış nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 989 vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, "Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler." dedi.

        Antalya'daki sel afeti dolayısıyla kente gelen Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AFAD Başkan Yardımcısı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü, Daire Başkanı ile 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.

        Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur için dün "turuncu kod" uyarısı verildiğini hatırlatarak, AFAD, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar olarak vatandaşı uyardıklarını söyledi.

        Bugün saat 01.00 itibarıyla merkezde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında Kepez'de 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağış düştüğünü anlatan Karaloğlu, Muratpaşa'ya 242, Döşemealtı'na 91,8 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

        Kepez'in aylık yağış ortalamasının 112 kilogram olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "12 saatte Kepez'in üç ayda alabileceği yağmur yağdı. Şiddetli bir yağmur ve fırtına oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bizi Antalya'ya görevlendirdi. AFAD Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ve Daire Başkanıyla buraya geldik. Valimizin liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kepez Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve ildeki afet koordinasyon merkezinde bulunması gereken kamu kurumlarımız, bölge müdürlerimizle koordine ediyorlardı. Biz de AFAD olarak çevre illerden ve bölgeden Antalya'ya destek ekibi yönlendirdik. Şu ana kadar bölgede personel sayısı toplam 2131'dir. Şu ana kadar bölgede 394 dalgıç pompayla özellikle su basan iş yerlerini, evleri, kamu kurum ve kuruluşlarda su tahliye işlemleri devam ediyor."

        - "Turuncu kod uyarısı devam ediyor"

        Karaloğlu, yağmur başladıktan bu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşların 3 bin 500 ihbarda bulunduğunu belirterek, bunların tamamına hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Şu ana kadar bölgede AFAD ve diğer kurumların ekipleri tarafından 989 vatandaşın tahliye edildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Maalesef Kepez ilçemizdeki Gıyaseddin Keyhüsrev, su ve çamur tahliyesi çalışmaları yapılırken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştılar. Dolayısıyla bu son 12 saatte yağan yağmurlarda bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiş oldu. Rabbimden rahmet diliyoruz." diye konuştu.

        Karaloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Antalya Valiliğine, AFAD üzerinden acil yardım ödeneği olarak, 20 milyon lira aktardığını ifade ederek, şehrin ihtiyaçlarının buradan karşılanacağını söyledi.

        Ulaşımla ilgili şu anda şehirde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Kemer, Kumluca karayolunda iki noktada küçük heyelanlar oluştu. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri o heyelanları kaldırarak ulaşımı sağladılar. Bölgede şu anda elektrik noktasında kısmi sorunlarımız var. Kepez ilçemizde 8 mahallede, Aksu ilçemizde 3 mahallede şu anda elektrik kesintileri var. Elektrik kurumu şu anda bölgeyi elektrikle tekrar kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla beraber bölgede yapılan çalışmaları, arama kurtarma ve tahliye faaliyetlerini yerinde inceleyeceğiz. Bundan sonra yağışlar devam edecek. Arkadaşlar onu da ifade edelim. Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrımız. Yaptığımız uyarılara lütfen vatandaşlarımız uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere de girmesinler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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