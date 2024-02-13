Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (6)
YARIN3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.
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