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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:39
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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (6)
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        YARIN3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

        Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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