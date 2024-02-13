Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (5)

KEPEZ,3 AYLIK YAĞMURU 12 SAATTE ALDI

Antalya'da sel felaketi sonrası kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AFAD yetkililerinin katılımıyla açıklamada bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı illere, özellikle Antalya, Isparta ve Burdur için 'turuncu kod' uyarısı verdiğini belirten Karaloğlu, "Biz de hem AFAD olarak hem valilikler hem kaymakamlıklar ve belediyeler olarak vatandaşımızı uyarmıştık. 13 Şubat saat 01.00 itibarıyla Antalya merkezde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında Kepez ilçemizde 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağmur yağdı. Muratpaşa ilçemizde bu miktar 242 kilogram, Döşemealtı ilçemizde ise 98 kilogram metrekareye yağmur yağmış oldu. Antalya'da Kepez'in 112 kilogram aylık yağış ortalaması var. Kepez'in 3 ayda alabileceği yağmuru, son 12 saatte aldığını söyleyebiliriz. Bunu şiddetli bir yağmur ve fırtına olarak da adlandırabiliriz" diye konuştu.

112'YE 3 BİN 500 İHBAR GELDİ

AFAD olarak çevre illerden ve bölgelerden Antalya'ya destek ekipleri yönlendirdiklerini anlatan Karaloğlu, "Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, AFAD ve çevre illerden bölgeye sevk edilen toplam personel sayısı, 2 bin 131'dir. Şu ana kadar bölgede 394 motopomp ve dalgıç pompa ile özellikle su basan evleri, iş yerlerini, kamu kurum ve kuruluşlarında tahliye işlemleri devam ediyor. Yağmur başladıktan bu ana kadar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlarımızın ihbar sayısı, yaklaşık 3 bin 500 civarındadır. Bu ihbarların tamamına elimizdeki imkanlarla hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz ve şu ana kadar AFAD ve diğer kurumların ekipleri tarafından 989 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Maalesef Kepez ilçemizdeki Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı'nda arkadaşlar su ve çamur tahliyesi çalışmaları yaparken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştı. Dolayısıyla bu son 12 saatte yağan yağmurlarda 1 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş oldu. Rabbi'mden rahmet diliyoruz" dedi.

11 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Antalya Valiliği'ne AFAD üzerinden acil yardım ödeneği olarak 20 milyon TL aktardığını açıklayan Karaloğlu, "İhtiyaç olursa, şehrin ihtiyaçlarına göre daha sonra bunları da karşılamış olacağız. Ulaşımda şu anda şehirde bir sorun yok. Kemer-Kumluca kara yolunda 2 noktada heyelan oluştu; küçük heyelanlar. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, o heyelanları kaldırarak ulaşımı sağladı. Bölgede şu anda elektrik noktasında kısmi sorunlarımız var. Kepez ilçemizde 8 mahallede, Aksu ilçemizde 3 mahallede elektrik kesintileri var. Elektrik kurumu, şu anda bölgeyi elektriğe tekrar kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

'YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK'

Antalyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Tekrar hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bundan sonra da yağışlar devam edecek. Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da 'turuncu kod' uyarısı devam ediyor. Vatandaşlarımıza çağrımız; yaptığımız uyarılara lütfen uysunlar, mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere de girmesinler."

Karaloğlu ve beraberindeki heyet, bölgede yapılan arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarını incelemek için sahaya geçti.

AFAD'DAN İKİNCİ UYARI

AFAD'dan gün içinde yapılan ikinci açıklamada "Meteorolojiye göre Antalya'da şiddetli yağışın yarın sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve ani rüzgara karşı tedbirli olun" denildi.