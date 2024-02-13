Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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