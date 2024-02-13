Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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