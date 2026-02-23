Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı

        Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Gönül Şanda Kupası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı

        Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Gönül Şanda Kupası sona erdi.

        Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda dört gün süren organizasyona, yıldızlar kategorisinden 164, gençler kategorisinden 86 ve büyükler kategorisinde 16 sporcu katıldı.

        Ritmik cimnastiğin ülkede gelişmesinin öncüsü olan Gönül Şanda'nın anısına düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:


        - Büyükler A Genel Tasnif

        1- Hatice Gökçe Emir (İstanbul)

        2- Damla Sel (İstanbul)

        3- Ayceren Pekdemir (İstanbul)

        - Büyükler B Genel Tasnif

        1- Eda Erdem (Antalya)

        2- Biricik Tokcan (İstanbul)

        3- Tanem Tokcan (İstanbul)

        - Büyükler Grup Genel Tasnif

        1- Ceylin Şener, Deniz Hancıoğlu, Kamila Melis Altundaş, Selin Kaya, Sesil Öztırak (Antalya)

        - Gençler A Genel Tasnif

        1- Ada Kaplan (Ankara)

        2 - Alya Arslan (İstanbul)

        3- Selen Camcı (Antalya)

        - Gençler B Genel Tasnif

        1- Daria Petukhova (İzmir)

        2- Elif Derin Aşcı (İstanbul)

        3- Dünya Keskinoğlu (İzmir)

        - Gençler C Genel Tasnif

        1- Ecrin Yüksel Başkırşen (Antalya)

        2- Bahar Ünal (Antalya)

        3- Su Karasoy (KKTC)

        - Gençler Grup Genel Tasnif

        1- Ayşe Erva Şahin, Ayşe Melek Alp, Derin Uluğkay, Masal Uysal-Selin Uluğkay (Antalya)

        2- Bahar Ünal, Melek Aydemir, Melissa Taşar, Meryem Taşar, Yeliz Gür (Antalya)

        - Yıldızlar A Genel Tasnif

        1- Nil Deniz Tarhan (İstanbul)

        2- Mira Öztürk (İstanbul)

        3- Damla Küçükdede (Antalya)

        - Yıldızlar B Genel Tasnif

        1- Güneş Kazcıoğlu (İzmir)

        2- Aylin Özbek (İstanbul)

        3- Darya Karaoğlu (İstanbul)

        - Yıldızlar C Top

        1- Sofia Güler (Antalya)

        1- Eliz Bayer (Antalya)

        3- Lina Çelik (Antalya)

        - Yıldızlar Grup Genel Tasnif

        1- Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan, Lina Çelik, Miray Ayhan, Şimal Salman (Antalya)

        2- Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün, Nisan Kuplay (İzmir)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Avrupalı turistin "çifte bayram" rotası Antalya olacak
        Avrupalı turistin "çifte bayram" rotası Antalya olacak
        Bakanlığın devreye girdiği otizmli Muhammet, yeni merkezde ailesi ile buluş...
        Bakanlığın devreye girdiği otizmli Muhammet, yeni merkezde ailesi ile buluş...
        Antalya'da "WTA 125" tenis turnuvası heyecanı yarın başlayacak
        Antalya'da "WTA 125" tenis turnuvası heyecanı yarın başlayacak
        Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        'Nihilist penguen'e kendi yalnızlığımızı yükledik'
        'Nihilist penguen'e kendi yalnızlığımızı yükledik'
        Gazipaşa'da kamyonet refüje çıktı: 2 yaralı
        Gazipaşa'da kamyonet refüje çıktı: 2 yaralı