İçişleri Bakanı Soylu, KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç çetelerinin karşısında gerçekleri çarpıtarak devleti küçük düşürmeye çalışmanın hastalıklı kafanın tezahürü olduğunu belirterek, "FETÖ'nün oyuncaklarına da FETÖ'den medet umanlara da teslim olmayacağız." dedi.

Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada mali suç dalgalanmasının daha yeni başladığını belirtti.

Uyuşturucu, terör ve vekalet savaşları paralarıyla ilgili yayılmanın dünyada daha yeni başladığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:



"Bunlar bitcoin ve çeşitli enstrümanlarla ülkeden ülkeye yayılmaktadırlar. Bunun da başında batının imparatorluğu var. Bir tek amaçları var. İstedikleri ülkeleri istikrarsız hale getirebilmek için organize suç şebekelerine taşıyıcılık görevi vererek kirli parayla ülkelerin huzurunu, asayişini ve kamu düzenini bozmaktır. Bir taraftan meşru bir iş yapıyormuş gibi gözükerek orada, hem yasa dışı bahis ve şans oyunlarını birlikte koşturan ülkeler var. Bunu balkanlara, Malta ve Kıbrıs'a yaymak isteyen ve onların üzerinden de bize yaymak isteyen, kirli parayı buralarda hakim para haline getirebilmek için çaba sarf eden bütün etrafımızdaki coğrafyada, uyuşturucu paralarını dünyaya yaymaya çalışan bir batı aklı var. Buna teslim olmamak lazım."

Bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bu yeni başladı. Bunun dünyayı teslim almaya çalışacağını bir mesai arkadaşınız olarak söylemek istiyorum. Bunu da organize suç şebekeleri üzerinden gerçekleştirecekler. Çünkü en rahat ulaşabilecekleri tipler, bu tiplerdir. Kriminal tiplerdir. Sokaklara bunu yaymaya çalışacaklar. Özellikle alt ve orta gelirdeki insanları teslim alacaklar. Kamu görevlilerini teslim alacaklar. Sanal bahisle, sanal kumarla ve bitcoinle beraber. Organize suç şebekesi ayağında mali suç ayağında sizlere önemli görev düşmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirdik"

Bakan Soylu, konuşmasında her şeyi siyaset malzemesi yapan insanların batılı ajanslardan aldığı akılla beraber, ülkenin köklü kurumlarını itibarsızlaştırarak hükümeti hedef aldığını dile getirdi.

Siyaset sahnesinde kendilerine her türlü iftiranın atıldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bari bu kurumları polisimizi, jandarmamızı rahat bırakın, bu çocukların emeğiyle oynamayın. Şimdi yeni bir moda çıktı. Biz ne zaman böyle bir büyük operasyonun haberini versek, arkasından 'Kimse tutuklanmadı, yakalanan madde az mıydı çok muydu' diye bir tartışma başlatıp bu operasyonları ve bunu yapan kurumları yalanla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Siz kimin tarafındasınız, devletin mi, suç örgütlerinin mi? Organize suç çetelerinin karşısında devleti küçük düşürmeye çalışmak, üstelik gerçekleri çarpıtarak bunu yapmak hastalıklı kafanın tezahürüdür. Bunu anlayabilmiş değilim. Yakalıyoruz, tutukluyoruz, gözaltına alıyoruz ama bunları mutlu edemiyoruz. İki tane fotoğraf karesi üzerinden bize her türlü iftirayı atanlar, kendileri bugün organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir. Kusura bakmayın, bunu söylemek zorundayım. Ne polisimizin ne jandarmamızın ne askerimizin ne korucumuzun ne Mehmetçiğimizin ne de kahraman evlatlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Bedeli ne olursa olsun. Sabahtan akşama kadar arkadaşlarımız her türlü riski alacaklar, her türlü mücadele edecekler ve bu ülkede 1 liralık hırsızlığın ümüğüne çökecekler, ondan sonra siz uyuşturucu kaçakçılığıyla cari açığı kapatmaya çalışıyorsunuz diye dünyanın en büyük iftirasıyla kalacaksınız. Kim yapıyor? Buradaki arkadaşlarımız mı biz mi yapıyoruz? Nereye koyuyoruz o parayı? Kim nereye koyuyor bu parayı? Bizim namusumuz, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik güçlerimizin namusu, sizin beş paralık iftiranızın muhatabı mıdır? Böyle bir şey söz konusu mu?"

Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başımıza her türlü felaketi getirmek istemelerine rağmen ayakta durduk. Güçlü olduk. Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen bir arkadaşımızın hakkını hiç kimseye yedirmem. Bedeli ne olursa olsun. Askerimiz, polisimiz, sahil güvenliğimiz, güvenlik güçlerimiz tarihin en başarılı operasyonlarını yaptı. Bütün dünya bizim başarılarımıza parmak ısırırken, Türkiye içinde başarılarımıza iftira atmayı moda haline getirenlere fırsat tanımayacağız. Ne söylerseniz iki katını söyleyeceğiz. Hangi iftirayı atarsanız size 2-3 katı karşılığını vermek bizim boynumuzun borcudur. Bu insanlar çoluğundan çocuğundan fedakarlık edecekler. Şehadeti, her türlü iftirayı göze alacaklar. Döneceksiniz bu insanlara iftira atacaksınız. Onlara rağmen başaracağız. Hem uyuşturucu da başarılı olacağız hem organize suç çeteleriyle mücadelede dünyada örnek bir ülke Türkiye olacak."

- "Fransa'da, İsveç'te başlarına geliyor"

Coğrafyadaki tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa'daki tüm serbestliğe rağmen Türkiye'nin örnek mücadele yürüttüğünü anlatan Soylu, "Her türlü gelecekler, o günleri göreceğim, görüyoruz zaten. Diyorlar ki 'Ey KOM Allah'ını severseniz bize yardımcı olun biz bu işten nasıl kendimizi kurtarırız, 'Ey Terörle Mücadele Daire Başkanlığı biz kendimizi bu işten nasıl kurtarırız.' 'Siz söylemişsiniz biz anlamamışız.' Fransa'da, İsveç'te başlarına geliyor, başka ülkelerde başlarına geliyor, gelmeye devam edecek. Biz zaten başka ülkelerin bizden destek isteyen, bizimle sürekli işbirliği içinde olan ülkelerin yanındayız ve yardımındayız." ifadelerini kullandı.

Soylu, yurt içi yurt dışı eğitimlerinin dünyada en yüksek seviyede devam ettiğini belirterek, "Ama gel de bunu kafasını kuma gömenlere, deve kuşu misali olanlara anlatmaya çalış. Bir taraftan işimizi yapıyoruz, bir taraftan da sürekli işimizi nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

Allah'ın adil olduğunu ve çalışandan, dürüst olandan yana olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'de parasını rızkıyla kazananlara çöken kim varsa onların hiçbirine fırsat sağlanmadığını vurguladı.

Kaçakçılığın yapılmasının önündeki en büyük engellerden birinin güçlü teşkilat olduğunu anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün ortaya koymuş olduğu bu operasyon akıllarına, algılarına elbette ki teslim olmayız. Burada teslim olmadık, başka ülkeden yaptıklarına, sosyal medya üzerinden ıvır zıvır salladıklarının hiçbirisine teslim olmadık, olmayacağız. FETÖ'nün oyuncaklarına da FETÖ'den medet umanlara da teslim olmayacağız. Bizi bu konularda 'Acaba ne yapıyorlar' diye beklenti içinde olanlara bir gün Gazi Turgut Aslan Operasyonu gibi operasyonu yapacağız, feleklerini şaşırtacağız. Bu mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Siz Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi polislersiniz. Tüm tarihi kıyaslıyorum ve karşılaştırıyorum. Bu kadar bin bir başlı kartalla uğraşırken bu ülkenin kamu düzenini, huzurunu ayakta tutan ve bunu sağlayan çok güçlü bir kadrosunuz. Kimse kusura bakmasın, bu kurumlarımızı, evlatlarımızın emeğini, alın terini bu kadar kolay harcatmayız, harcatmayacağız. Belediyeleri terör örgütünün inisiyatifine terk ettikleri gibi bu kurumların itibarının çiğnenmesine müsaade etmeyiz."

Tüm sorunların üstesinden gelebildiklerini vurgulayan Soylu "Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz yeni güvenlik konseptiyle yeni bir yolculuğa çıktık. Bu bakanlıktaki tüm arkadaşlarımızın her güvenlik başlığında emekleri vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kaçakçılıkla mücadeleye etki ettiğini, kaçakçılıkla mücadelenin de terörün ve suç çetelerinin gelirini kestiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadelenin de hem gençleri kurtardığını hem de PKK'nın finansmanını kestiğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizlerde göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı mücadelesi verilir, hepsine etki eder. Bunların hepsi karşılıklı etkileşim içinde yürür. Yaptığımız sadece suçla mücadele değildir, esasında yaptığımız vatan savunmasıdır. Bu yolda iftiralarla itibar suçlarıyla birlikte yaptıklarımızı ters yüz okutmak isteyenler olabilir. Şu anda Türkiye'de en güçlü, en başarılı, en iyi yetişmiş darbe dahil birçok suç ve terör örgütünü görmüş, geçirmiş ayakta kalmış bir ekipsiniz, tecrübenin zirvesindesiniz."

- "Güçlü olmak durumundayız"

Bakan Soylu, dünyadaki istikrarsızlığın ve dolayısıyla buna bağlı güvenlik meselelerinin daha fazla can yaktığı dönemde bile içeride yakalanan istikrar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istikrara ait kararlı duruşu ve sahiplenmesiyle, tüm bu sorunların üstesinden gelebildiklerini belirtti.

Dünyadaki güvenlik konjonktüründe, istikrarsızlık sorunlarında, yakın zamanda olumlu yönde bir değişim görünmediğini öngören Soylu, "Bu itibarla biz güçlü olmak durumundayız. Yaptığımız sadece suçla mücadele değildir. Esasında yaptığımız bir vatan savunmasıdır. Allah sizlerden razı olsun, ecdadımız, büyüklerimiz, bu ülkeyi kurmak için nasıl gayret ettiyse, sizler de emaneti korumak için aynı gayreti, aynı fedakarlığı ortaya koydunuz. Birileri takdir etmiyor olabilir ama Cenab-ı Hak takdir ediyor, milletimiz takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

