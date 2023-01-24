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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

AA

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik kontrollerinde, 17'si yabancı uyruklu 857 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 16-23 Ocak'ta kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetimler yapıldı.

Denetimlerde 17'si yabancı uyruklu 857 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında, sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 103 sürücü ve 106 yolcuya eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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