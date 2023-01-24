Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik kontrollerinde, 17'si yabancı uyruklu 857 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 16-23 Ocak'ta kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetimler yapıldı.
Denetimlerde 17'si yabancı uyruklu 857 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.
Kontroller sırasında, sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 103 sürücü ve 106 yolcuya eğitim verildi.