Antalya'da sulama kanalı çukuruna düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı çukuruna düşen inek, itfaiye ekibince iş makinesiyle çıkarıldı.

Belpınarı Mahallesi'nde yaşayan Hürü Boncuk'un, bahçesinden evine götürdüğü ineği yol kenarındaki sulama kanalının çukuruna düştü.

Kadının durumu ilettiği eşi Bayram Ali Boncuk, hayvanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Serik İtfaiye Amirliği ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, halatlarla iş makinesinin kepçesine bağladıkları ineği çukurdan çıkardı. İtfaiye ekibine, mahalle sakinleri de yardımcı oldu.

Kurtarma çalışması sırasında gözyaşı döken Hürü Boncuk, ineğinin çıkarıldığını görünce sevinç yaşadı.

İtfaiyecilere ve yardım eden komşularına teşekkür eden Boncuk, "İneği bizim çıkarmamız çok zordu. Bu kadar insan 2 saat boyunca uğraştı. İneğimi zor çıkardılar, çok şükür ineğime kavuştum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bir süre yerde yattıktan sonra güçlükle kalkarak yürüyebilen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.