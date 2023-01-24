Alanyaspor, Senegalli forveti Diedhiou'yu Granada'ya kiraladı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Senegalli forveti Famara Diedhiou'yu İspanya'nın Granada Kulübüne kiraladığını duyurdu.



Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Famara Diedhiou, 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya'nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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