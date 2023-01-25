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Oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığını mavi sulara saldı

AA

Oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığını mavi sulara saldı

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN / FATİH HEPOKUR - Antalya'da sportif balıkçılık yapan üniversite öğrencisi Alperen Uslu, kıyıdan oltayla köpek balığı yakalayışını üzerindeki aksiyon kamerasıyla aşama aşama kaydetti.

Manavgat ilçesinde kıyıda avlanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Uslu'nun oltasına büyük bir balık takıldı.

Uslu, 20 dakika süren mücadeleyle yaklaştırdığı avını kıyıya çıkaramayacağını anlayınca teknesi olan bir arkadaşından yardım istedi.

Avlandığı bölgeye yanaşan arkadaşının teknesine çıkan Uslu, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 40 kilogram ağrılığındaki köpek balığını dikkatle çekmeye başladı. Uslu, arkadaşının yardımıyla tekneye çıkardıkları balığı, bir süre getirdikleri sahilde inceledikten sonra yeniden mavi sulara bıraktı.

Uslu, üzerindeki aksiyon kamerasıyla oltasına takılan köpek balığının tekneye alınması ve kıyıya çıkarılması sürecindeki verdiği heyecan dolu mücadeleyi aşama aşama kaydetti.

- "Farklı bir deneyim oldu"

Alperen Uslu, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana balıkçılık merakının olduğunu ve bir süredir de sportif balıkçılık yaptığını söyledi.

Balık tutma yarışmalarına katıldığını aktaran Uslu, kıyıdan büyük balık tutma denemeleri yaptığını dile getirdi.

Son aylarda oltasına takılan büyük balıkların her seferinde misinayı kopararak kurtulduğunu belirten Uslu, bu nedenle çelik misina kullanmaya başladığını kaydetti.

Yaşadığı heyecanı anlatan Uslu, "Yakaladığım balığın köpek balığı olduğunu görünce çok şaşırdım. Balığı zarar vermeden sağlıklı bir şekilde denize saldım. Hedefimde 'kuzu balığı' vardı ama köpek balığı geldi. Farklı bir deneyim oldu." dedi.

Uslu, sportif amaçlı avcılık yaptığından tuttuğu balıkların çoğunluğunu denize geri bıraktığını kaydetti.

- "Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tutulan balığın, bilimsel adı "Carcharhinus plumbeus" olan kum köpek balığı olduğunu belirtti.

Kum köpek balıklarının önceki yıllarda Antalya ve Türkiye kıyılarında çok daha fazla görüldüğüne dikkati çeken Gökoğlu, "Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık. Nesli hızla azalıyor. Balıkçının geri bırakması çok güzel bir davranış olmuş. Kum köpek balıkları zaman zaman kıyılara yaklaşabiliyorlar. Normal bir durum. İnsanların korkmasına gerek yok. Saldırgan değiller, insanlar için zararsız bir tür." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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