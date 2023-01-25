GÜNCELLEME - Antalya'da işten çıkarılınca gittiği şantiyede bir kişiyi yaralayan belediye işçisi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da belediyedeki işinden çıkarılınca silahla gittiği şantiyede bir kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan temizlik işçisi, tutuklandı.

Temizlik personeli olarak çalıştığı belediyedeki işine bir süre önce son verilen S.Ç. (38), Aspendos Bulvarı'ndaki Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'ne gitti.

İddiaya göre, şube müdürü M.E. ile tartışan S.Ç. daha sonra yanında getirdiği silahı müdüre doğrulttu. Silahı tutukluk yapan şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen personel K.Y'yi silahın kabzasıyla yaraladı. Şüpheli, yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri de tedbir amaçlı bölgede önlem aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan K.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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