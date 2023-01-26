Yatırımcıdan gelen taleple Antalya'da ikinci serbest bölge açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatırımcıdan gelen taleple Antalya'da ikinci serbest bölge açılacak

AA

Yatırımcıdan gelen taleple Antalya'da ikinci serbest bölge açılacak

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da yerli ve yabancı çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgenin yeni yatırımcıların taleplerine karşılık veremez duruma gelmesi, kentte ikinci bir serbest bölgenin kurulması çalışmalarını hızlandırdı.

Elektronikten medikale, tekstilden tarım sektörüne kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'de, ihracata yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Almanya, Hollanda ağırlıklı olmak üzere ABD, İtalya, İsviçre ortaklı firmaların yer aldığı bölgede, yat sektörü önemli bir potansiyel oluşturuyor. Özellikle bölgede geçen yıl hizmete giren 560 ton taşıma kapasiteli vinç, Antalya'nın Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri olmasını sağladı.

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişinin artması, başta yat olmak üzere diğer sektörlerde de yatırımcı taleplerini hareketlendirdi.

- Bölge, geçen yılı 1 milyar 129 milyon dolarlık ticaret hacmi ile kapattı

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, bölge olarak ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatta önemli katkılar sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Gürses, "2021'de 996 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2022'de 1 milyar 129 milyon dolara ulaştı. Yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Bu artış ağırlıklı olarak bölgemizdeki yat, medikal, elektrik ve elektronik sektörlerinde kaydedildi." dedi.

Geçen yıl 87 yatın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Gürses, özellikle yat ve elektronik sektörlerinin hızlı büyüme kaydettiğini vurguladı.

İstihdamda da ciddi artış yaşandığını aktaran Gürses, 2021'de 5 bin 750 kişinin çalıştığı bölgenin, geçen yıl 6 bin 500 kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

- İkinci serbest bölge talebi

Antalya Serbest Bölge'ye yurt içinden ve yurt dışından çok ciddi talep olduğunu dile getiren Gürses, yer bulma noktasında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Yatırımcıların önünü açmak için önemli yatırımlar yaptıklarını, bunun da bölgeyi cazip hale getirdiğini ifade eden Gürses, şunları söyledi:

"Gerek altyapı hizmetleri gerekse kentin coğrafi konumu yat sektörü başta olmak üzere yerli ve yabancı yatırımcıları bölgemize çekiyor. Neredeyse her hafta 2-3 yeni yatırımcı ile görüşme halindeyiz. Antalya'da ikinci bir serbest bölge açılması konusunda Ticaret Bakanlığına dosya sunduk, bu konuda çalışmalarımız var. İnşallah kısa süre içinde ikinci serbest bölgeyi Antalya'ya kazandıracağız."

Gürses, her sektörden talep aldıklarını, seçici davrandıklarını ve katma değeri yüksek sektörleri bölgeye kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN SALDIRI ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN ...
(Görüntülü)İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN SALDIRI ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN ...
İşine son verilince belediyeyi basan temizlik görevlisinin saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER İşine son verilince belediyeyi basan temizlik ...
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki:
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e ...
GÜNCELLEME - Antalya'da işten çıkarılınca gittiği şantiyede bir kişiyi yaralayan belediye işçisi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da işten çıkarılınca gittiği ...
İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla belediyeyi bastı (2)
YEREL HABERLER İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla ...
Döşemealtı'da ahırdan kaçan ineği jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Döşemealtı'da ahırdan kaçan ineği jandarma ekipleri ...
Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya'da söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya'da söyleşiye katıldı
AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin görevine başladı:
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin ...
(Görüntülü)AKDENİZ&#039;DE 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü)AKDENİZ'DE 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Başkan İşlek, esnafa Kur'an-ı Kerim ve bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Başkan İşlek, esnafa Kur'an-ı Kerim ve bayrak dağıttı
(Görüntülü)5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANTALYA&#039;DA HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANTALYA'DA ...
(Görüntülü) 2042&#039;YE KADAR EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ KAZADA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2042'YE KADAR EHLİYETİNE EL KONULAN ...
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden
GÜNCELLEME - Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde ...
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü kazada öldü
YEREL HABERLER 2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü kazada ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
(Görüntülü) 4 İLDEKİ &#039;UMUT AVCILARI&#039; OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 İLDEKİ 'UMUT AVCILARI' ...
4 ildeki 'Umut Avcıları' operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ildeki 'Umut Avcıları' operasyonunda 9 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.