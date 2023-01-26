Muratpaşa Belediyesinden "Plastiksiz Belediye" hareketi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında tek kullanımlık plastik su şişesi kullanımını kaldırarak "Plastiksiz Belediye" hareketini başlattı.

Belediye, ana hizmet binasında pet şişe kullanımını kaldırmak için 1200 çalışanına cam su matarası dağıttı. Ayrıca içilebilir su ihtiyacını karşılamak için ana hizmet binasında her kata su sebili yerleştirildi.



İçilebilir su tüketimi sırasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için yapılan uygulamayla belediye günde 12 kilogram, yılda en az 3 ton plastiğin doğaya atılmasını engellemeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, günlük hayatta plastik tüketimini azaltmak için yapabilecek çok şey olduğunu belirterek, "Kişisel olarak atacağımız küçük bir adım bile bir şeyleri değiştirebilir. Yarın değil şimdi, önce sen değil önce biz." dedi.



Turunç Masa görevlisi Özlem Kavakderelioğlu da "Çevre için atılan her adım geleceğimize atılan adımdır. Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a bu güzel projesi için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.



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