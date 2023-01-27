Antalya'da "Etik Standartlar Çalıştayı" başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) tarafından düzenlenen "Etik Standartlar Çalıştayı" başladı.

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'deki 304 engelli bakım merkezinin temsilcileri katıldı.

Dernek Başkanı Evren Aslan, AA muhabirine, 26 bin 93 engelliye yatılı bakım hizmeti sağladığını söyledi.

Etik standartların engelli bakımdaki önemine değinen Aslan, bakım hizmeti alanları aile üyesinin bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Aslan, ağır otistik ve şizofren bireylere de hizmet verdiklerini dile getirerek "Evde hizmet alamayan yatağa bağımlı bireye hizmet veriyoruz. Yapılan işte ciddi zorluklar söz konusu. Gönülden duyguyla, mevzuatın bize ön gördüğü ilkelerle hizmetimizi yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Özel bakım merkezlerinin Bakanlığın çalışmasıyla yüzde 90'a yakın bir oranla erişilebilir duruma geldiğine değinen Aslan, "Salgın süreci bize bir şey öğretti. Avrupa krizle karşı karşıya kaldığında engellisini ve yaşlısını terk etti. O tarihte Türkiye'deki 292 bakım kuruluşu tüm personeliyle kurumda yatıp kalktı. Bu modeli bizim dışarıya anlatmamız lazım. Engelli bireylerin annelerine sesleniyorum. Şundan emin olsunlar ki anne şefkatini elimizden geldiğince verebilecek merkezlerimiz var. Onlar bu konuda müsterih olsunlar." diye konuştu.

Çalıştay 29 Ocak'ta sona erecek.

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