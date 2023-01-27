Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi 2. etap maçları Alanya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Gaziantep Doruk, Kırıkkale Akademi, Gaziantep Polisgücü, Tempo 80 SK, Fethiye Ali Acar Spor Okulları, Zonguldak İli Gençlik Merkezleri, Adana Hokey, Dokuz Eylül Üniversitesi, Metpack Alanya Yıldızları takımları yer aldı.

Organizasyonun 2. etabında oynanan karşılaşmaların ardından Gaziantep Polisgücü birinci, Metpack Alanya Yıldızları ikinci, Gaziantep Doruk üçüncü ve Kırıkkale Akademi dördüncü oldu.

Salon hokeyinde şampiyon, 4 takım arasında yapılacak play-off maçlarından sonra belirlenecek.

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