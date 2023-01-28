Antalya'da midibüsün geçtiği sırada ağacın devrilme anı kameraya yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otel servis midibüsünün kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalmaktan kurtulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde ve ilçede dün etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç, tabela devrildi.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin servis midibüsü, yoldan geçtikten sonra kenardaki çam ağacı yola devrildi. Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulan midibüs, yoluna devam etti. Karşı yönden gelen midibüs de sürücüsünün ağacın devrildiğini fark etmesiyle aniden durdu. Servisin devrilen ağaçtan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, midibüs geçtikten sonra ağacın devrildiği, yolun kapandığı ve başka bir midibüsün de ağaca çarpmamak için bir anda durduğu görülüyor.

Öte yandan, ağaç nedeniyle kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından açıldı. İlçede farklı yerlerde devrilen ağaçlar da belediye ekiplerince kaldırıldı.

Ayrıca ilçede Kadriye ve Çakallık mahallelerinde bazı plastik çilek seraları zarar gördü.

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