Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ni 49 bin kişi ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ni geçen yıl 49 bin 624 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark'ta yer alan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan müzeyi 2022'de 49 bin 624 kişi ziyaret etti.

Toplamda 2 bin metrekare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konuklar, sesli rehber eşliğinde 6 farklı dilde müzeyi gezme imkanı buluyor.

Kentin önemli değerleri ve hikayelerinin anlatıldığı müze, engelsiz ve aynı zamanda doğa dostu özelliklere sahip.

Müzede, doğa, tarih, arkeoloji, turizm, eğitim, sağlık, sanat, edebiyat, spor konularında eserler yer alıyor.

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