Antalya'da okul öncesi öğrencilere meslek liseliler yemek hazırlayacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ücretsiz yemek imkanından yararlanacak 42 bin okul öncesi öğrencinin yemekleri meslek liseliler tarafından yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya'nın 19 ilçesindeki okul öncesi öğrenciye 6 Şubat'tan itibaren ücretsiz yemek verecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının 6 Şubat'ta itibaren Türkiye'deki 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceğini söyledi.

Antalya'da bu kapsamda bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Çalışkan, "Öğrencilerimize verilecek yemekler kendi kurumlarımızdaki öğretmenevleri, uygulama otelleri ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak. Ücretsiz yemek imkanlarımızdan resmi kurumlarımızdaki okul öncesi öğrencilerimiz faydalanacak ve öğrencilerimiz eğitim öğretimin yanında okulda sağlıklı beslenecek." dedi.

Kentteki 19 ilçede ücretsiz yemek hizmetinin verileceğini aktaran Çalışkan, çocuklara yapılacak yemeklerde meslek liselerinin de büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Meslek liseleri ve uygulama otellerinde eğitim gören öğrencilerin daha fazla tecrübe sahibi olma fırsatı sağladığını anlatan Çalışkan, şunları dile getirdi:

"Bizim uygulama otellerimiz yiyecek, içecek ve konaklama hizmeti sunuyor. Burada yiyecek, içecek alanında öğrencilerimiz eğitim yaparken üretim safhasındaki eğitim ve iş başı gözlemle de tecrübeleniyor. Bu şekilde öğrenciler, küçük öğrenci kardeşlerine, diyetisyenlerin kontrolünde yemek hazırlayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren bütün okul öncesi öğrencilerimiz bundan faydalanacak. Üretim aşamasında lise öğrencileri bu tecrübelerinden faydalanmış olacak, abi ve ablalar küçük kardeşleri için yemek yapacak."

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