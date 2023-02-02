Ulusal Kepez Müzik Ödülleri Yarışması yeni sesleri bekliyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Ulusal Kepez Müzik Ödülleri Yarışması için başvurular başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulusal çapta gerçekleştirilen ve amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin Türk müziğine kazandırılmasının hedeflendiği yarışmaya, 18-50 yaş grubu tüm vatandaşlar katılabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yetenekleri bekleyen yarışmanın son başvuru tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. 24-28 Nisan'da yapılacak ön eleme sonrası yarı finale kalan adaylar 29 Nisan'da duyurulacak.

Yarışmanın birincisine 10 bin lira, ikincisine 7 bin lira ve üçüncüsüne de 5 bin lira ödül verilecek. Kurulun belirlediği jüri özel ödülü için seçilen yarışmacı da 3 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yarı final 22-23 Mayıs'ta, final ise 4 Haziran'da Kepez Belediyesi Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.





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