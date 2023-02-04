Antalya'da TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen ve 4 ayaktan oluşan Kulüpler Arası Golf Turu'nun 1. ayak müsabakalarında A kategorisinden 9, B kategorisinden 13 kulüpten 176 sporcu mücadele ediyor.

Golf turunun ilk mücadelesine Ankara, Regnum Bodrum Golf Country, Bodrum, İstanbul, Ankara Karya, Kemer, Klassis, Tauros, 19 Mayıs Samsun, Ataşehir, İzmir, Cullinan ve Kuşadası golf kulüpleri katıldı.

Oynanacak 4 ayak sonunda toplanan puanlarla genel klasman tablosu oluşturulacak. En yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanvekili Mehmet Dora, yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıla göre katılımın daha fazla olduğunu söyledi. Turnuvanın ikinci ayağının Bodrum'da, üçüncü ayağının Ankara'da ve son ayağının yine Antalya'da olmasının planlandığını ifade eden Dora, güzel bir turnuva olmasını diledi.

Federasyon olarak özellikle genç oyunculara önem verdiklerine dikkati çeken Dora, şunları söyledi:

"Milli takım ile ilgili bir kamp çalışması yaptık. Bu sene ilk defa golf ligine katılacak oyuncular için bir eleme turnuvası yaptık. Bu yıl ilk defa uygulamaya başladığımız golf liginde hem A hem de B grubu yaptık. Daha önceleri tek gruptu. A ve B gruplarında 9 erkek 9 kadın olmak üzere toplam 36 golfçüyü golf turunda oynatacağız. Buradaki derecelere göre milli takımda seçme yapacağız. Sadece golf ligindeki derecelere göre değil, yurt dışındaki oyuncularımızın turnuva sonuçlarına ve dünya sıralamasındaki yerlerine göre milli takımımızı oluşturacağız."

Golf turu 1. ayak mücadelesi yarın sona erecek.

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