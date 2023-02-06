Antalya ve Muğla'da vatandaşlar kan bağışı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan merkezlerde yoğunluk oluştu.

Antalya'daki Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi ile Kazım Özalp Caddesi, Markantalya alışveriş merkezi yanı, Muratpaşa'da Etiler Mahalle Muhtarlığı, Alanya'da Şekerhane Mahallesi, Kaş'ta Kınık, Kalkan ile Atatürk Bulvarı, Kepez'de Yeşilırmak Caddesi ve Kumluca'da Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı noktaları oluşturuldu.

Belirlenen yerlerdeki kan bağışı tırı ve çadırlarına gelenler, deprem bölgesindeki ihtiyacın karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girerek kan bağışında bulundu.

Kumluca ilçesindeki kan bağışına gönüllülerin yanı sıra askeri personel ve yerleşik yabancılar da destek verdi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç, sabah erken saatlerden itibaren odaların, derneklerin ve gönüllülerin bölge kan merkezine akın ettiğini söyledi.

- Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez de kan bağışında bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayanlar, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı merkezine gitti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Baro Başkanı Levent Akgün de kan bağışına destek verdi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yaptıklarını söyledi.

Baro Başkanı Akgün de yaşanan deprem nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

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