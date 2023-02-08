Antalya'dan 535 sağlık çalışanı ile 111 araç deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Antalya'dan toplam 535 sağlık personeli ve 111 araç gönderildi.

Antalya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce depremin hemen ardından ilk etapta 89 sağlık personeli, uçakla Adana Havalimanı'na oradan da Kahramanmaraş ve Hatay'a transfer edildi.

Ardından, deprem bölgesine 8'i UMKE, 28'i 112 acil yardım olmak üzere 36 araç, 52'si UMKE 136 personel gönderildi.

UMKE personelinin bazıları, deprem bölgesine ulaşımın hızlı olması açısından binek araçlarıyla Hatay'a gitti.

Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'daki lojistik ve konuşlanma yerleri hakkında koordinasyon merkezleriyle planlamalar yapılarak, bölgeye 7 bin 312 ilaç, 808 bin 54 tıbbi sarf malzeme, sedyelerden EKG cihazına ventilatörlerden perfüzyon pompasına kadar 78 tıbbi malzeme gönderildi.

İhtiyaca göre planlamalarını sürdüren ekipler, Antalya'dan 71 sağlık personeli, Burdur ve Isparta'dan 50'şer olmak üzere toplam 171 destek personeli özel uçuşla Adana Havalimanı'na oradan da Hatay'a gitti.

Kumanya ve içecek desteği ile bölgeye hareket eden bazı sağlık ekipleri de yanlarındaki 3 bin 615 ilaç, 3 bin 240 tıbbi sarf malzemesini Hatay'a ulaştırdı.

Antalya'dan deprem bölgelerine son sevkiyatlarla toplam 94'ü ambulans 111 araç, 535 sağlık personeli gönderilmiş oldu.

- Kentteki hastanelere 139 depremzede başvurdu

Bu arada, deprem bölgesinden gelerek Antalya'daki hastanelere 139 yaralı başvurdu. Bu yaralılardan 3'ünün yoğun bakımda olduğu, 24'ünün servise yatırıldığı, 12'sinin de acil serviste müşahedeye alındığı bildirildi. Tedavileri tamamlanan 100 kişi ise taburcu edildi.

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