Nurdağı'nda depremden 47 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 70 yaşında bir erkek, depremden yaklaşık 47 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Antalya'nın Kaş Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Nurdağı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses geldiğinin bildirilmesi üzerine Kaş ve AFAD ekipleri, yıkıntıda arama kurtarma çalışması başlattı.

İş makinesinin yardımıyla 70 yaşındaki Ökkeş Öztürk depremden yaklaşık 47 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

Öztürk, sağlık ekibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.