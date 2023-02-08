Deprem bölgesinden getirilen afetzedeler Antalya'da otellere yerleştiriliyor

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'teki 312 depremzede, kendilerine tahsis edilen uçakla Antalya'ya gelerek konaklayacakları otele hareket etti.

Gaziantep'ten kalkan ve saat 15.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na inen uçakla kente gelen depremzedeler yetkililerce karşılandı.

Depremzedelerden Mehmet Şahin, AA muhabirine, hayatında ilk kez böyle bir deprem yaşadığını söyledi.

Evlerinin hasar görmediğini ancak tedbir amaçlı 3 gün okulda konakladıklarını dile getiren Şahin, "Oradakiler için dua ediyoruz. Yüce Rabbim herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Depremzedeler, 6 otobüs ve 3 minibüsle, Kemer ilçesinde kendilerine tahsis edilen bir otele hareket etti.

- Bazı depremzedeler Antalya'daki yakınlarına geldi

Öte yandan Antalya'da yakını bulunan depremzedeler de başka uçaklarla havalimanına gelerek yakınlarıyla buluştu. Kavuşma anında duygu dolu anlar yaşandı.

Malatya'da okuyan kızını karşılayan baba Muharrem Güzel, kızına sağ salim kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Endişeli bir bekleyiş yaşadıklarını anlatan Güzel, "Kızım Malatya'da okuyor, orada depreme yakalandı. Çok şükür sağ olduğunun haberini aldık. 3 gündür kavuşmayı bekliyorduk." diye konuştu.

Birbirine sarılan baba ve kız, uzun süre gözyaşı döktü.

Havalimanında annesi Gürcan Kalkan'ı karşılayan Nevin Duran da depremde annesinin evinin hasar gördüğünü belirtti.

Annesine tekrar sarılabildiği için mutlu olduğunu söyleyen Duran, "3 gündür uyumuyorum, annemi çok merak ediyordum. Çok şükür Antalya'ya geldi. Şükür sağ salim sarılabildim. Kime sevinip, kime üzüleceğimizi şaşırdık. Anneme kavuştum ama oradaki insanlar için ağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Alanya'da yaşayan Hüseyin Oruç da Gaziantep'te bulunan ve depreme yakalanan kızı 5 yaşındaki Zeynep Oruç ile oğlu 3 yaşındaki Oğuhan Oruç'a kavuştu. Çocuklarına sarılan Oruç, "Allah devletimizden razı olsun, çocuklarıma kavuştum." dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisinin de Malatya'dan gelen 3 aylık kızı ile eşine sarılma anı herkesi duygulandırdı.



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