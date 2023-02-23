Antalya'da 59 bin 77 depremzedeye psiko-sosyal destek verildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte konaklayan 154 bin 86 depremzedenin 59 bin 77'sine psiko-sosyal destek verdiklerini bildirdi.

Yazıcı, İller Bankası Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde kalan 85 depremzedeyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedelerin yaşadıkları travmaları en aza indirmek için ilk günden beri var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yazıcı, kötü günleri birlik olarak atlatacaklarını ifade etti.

Antalya'da 154 bin 86 depremzedenin misafir edildiğini vurgulayan Yazıcı, bunların 73 bin 649'unun otel, apart, pansiyon gibi yerlerde kaldığını hatırlattı.

Kente gelen 15 bin 348 depremzede öğrencinin olduğunu ve bunun 13 bin 421'inin okullarda eğitime başladığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın okul kıyafetleriyle ilgili tüm talimatları verdik. Başta kaymakamlıklarımız olmak üzere, belediyelerimiz ve vatandaşlarımızdan okul formalarını temin ettik. Temin etmeye de devam ediyoruz. Bu hafta içinde bu sorun tamamen çözülecek. Çocuklarımız diğer öğrencilerimizle aynı kıyafetlerle okullarımızda eğitimlerine devam edecek. Çocuklarımız zaten büyük bir travma yaşadılar. Ben ikinci bir travma yaşamalarına elimden geldiğince izin vermeyeceğim."

Vali Yazıcı, 49 bin 951 depremzedenin hastanelerde tedavi edildiğini, 81 bin 294 depremzedeye de konakladıkları otel, misafirhane ve KYK yurtlarında sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Antalya'da 247 diyaliz hastasının tedavilerinin aksatılmadığını belirten Yazıcı, "Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 59 bin 77 depremzede vatandaşımıza psiko-sosyal destek verdi. Biz Antalya olarak üzerimize ne düşüyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Depremin 3'üncü gününden itibaren 500 civarında otobüs göndererek, depremzedeleri kente getirdiklerini anlatan Yazıcı, bölgeye şu ana kadar 1700 konteyner gönderdiklerini aktardı.

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