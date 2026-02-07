Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da heyelan nedeniyle kapanan yollar çalışmaların ardından ulaşıma açıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan güzergahlarda belediye ekiplerince temizlik ve güvenlik çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da heyelan nedeniyle kapanan yollar çalışmaların ardından ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan güzergahlarda belediye ekiplerince temizlik ve güvenlik çalışmaları yapıldı.


        İlçede etkili olan yağışların ardından Külcüler-Saraçlı mahalle arası ile Karavca yolu ve İbradı güzergahında heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan yola düşen kaya ve toprak parçaları nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

        Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamada, kapanan ve risk oluşturan yol kesimlerinde iş makineleriyle temizlik ve güvenlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

        Yollara düşen kaya ve toprak birikintilerinin kısa sürede kaldırılarak ulaşımın yeniden sağlandığının belirtildiği açıklamada, belediye ekiplerinin, heyelan riski bulunan bölgelerde yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, özellikle kırsal mahalleleri birbirine bağlayan güzergahlarda kontrollerin yapıldığı ve olası risklere karşı önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Yağışların devam etme ihtimaline karşı ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, heyelanların meydana geldiği noktalara hızlı şekilde müdahale edildiğini, yolların güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir gün arayla iki mevsim: Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz k...
        Antalya'da bir gün arayla iki mevsim: Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz k...
        Pro-Am Golf Turnuvası'nda Max Kramer, şampiyon oldu
        Pro-Am Golf Turnuvası'nda Max Kramer, şampiyon oldu
        Konyaaltı- Hisarçandır yolunda heyelan
        Konyaaltı- Hisarçandır yolunda heyelan
        Alanya Teknokent, girişimci ve yatırımcılara büyük destekler sunuyor
        Alanya Teknokent, girişimci ve yatırımcılara büyük destekler sunuyor
        Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı
        Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı
        Kalp damar cerrahları Antalya'da "Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu"nda bu...
        Kalp damar cerrahları Antalya'da "Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu"nda bu...