        Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı

        Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak sonrası Gözübüyük, Orhan ve Kaplanhanı mahallelerini bağlayan yollarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:56
        Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak sonrası Gözübüyük, Orhan ve Kaplanhanı mahallelerini bağlayan yollarda hasar oluştu.

        İlçede dün başlayan sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Yağış sonrası Orhan, Gözübüyük ve Kaplanhanı mahallelerinde ulaşımı sağlayan yollarda su seviyesi yükseldi.

        Taşkın nedeniyle mahalleleri bağlayan bir köprü üzerindeki asfalt zarar gördü, çamur ve taş parçaları yolu kapladı.

        Alanya Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla ulaşıma kapanan yol açıldı.

        Yağış, mahallelerdeki bazı evler, ahırlar ve yollarda hasara neden oldu.

