Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Finike'nin turuncu bahçelerinde portakal hasadı sürüyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - ALİ KARATAÇ - Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalı, Türkiye'den Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike'nin turuncu bahçelerinde portakal hasadı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - ALİ KARATAÇ - Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalı, Türkiye’den Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.

        Tat ve aromasıyla öne çıkan, 2008 yılında coğrafi işaretle tescillenen Finike portakalı, hasat döneminde bahçeleri turuncuya büründürüyor.

        Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin olduğu Finike ilçesindeki portakal bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, son dönemlerde etkili olan sağanak ve fırtınaya rağmen günde ortalama 500 tondan fazla portakal topluyor.

        Kasalarla traktörlere yüklenen portakallar ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra nakliyesi gerçekleştiriliyor.

        Üretimin yaklaşık yüzde 80’i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunulurken, yüzde 20’lik bölümü Balkanlar ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

        Bu yıl rekoltenin yüzde 10 oranında arttığı tespit edilen portakal hasadının hava durumuna bağlı olarak nisan ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

        - Finike portakalı, tat ve aromasıyla ayırt ediliyor


        Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, AA muhabirine, ilçede 40 bin dekar alanda narenciye üretildiğini söyledi.


        İlçede 4 bin civarında narenciye üreticisinin olduğunu vurgulayan Sarıçobanoğlu, portakal sektöründen 10 binden fazla kişinin geçimini sağladığını kaydetti.

        Alüvyon toprak yapısı, 3 tarafı dağ, bir tarafı da deniz olmasından kaynaklı oluşan iklim nedeniyle Finike portakalının tat ve aromasının diğer portakallardan çok farklı olduğunu belirten Sarıçobanoğlu, başka bölgelerde yetişen portakalların da market ve pazarlarda Finike portakalı adıyla satılmasının kendilerini rahatsız ettiğini, vatandaşların tüketince Finike portakalını lezzetinden fark ettiğini kaydetti.

        Finike portakalında hasadın eylül ayı sonlarında başladığını anımsatan Sarıçobanoğlu, "Hasadın ortasına ve en yoğun dönemine geldik. Her yıl normalde 200 bin ton civarında rekolte oluyordu. Bu yıl 220 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Bahçelerden bu dönem yoğun bir şekilde toplanan Finike'nin coğrafi işaretli portakallar İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra yurt dışına gönderiliyor." diye konuştu.

        Sarıçobanoğlu, Finike portakalının kilosunun bahçede 15-16 liraya satıldığı bilgisini verdi.

        Portakal ihracatı yapan bir firmanın sahibi Salih Fettahoğlu da bahçelerden toplandıktan sonra kendilerine getirilen portakalların yıkandığını, boylandığını ve paketlendiğini ifade etti.

        Bahçeden toplanan portakalın yorucu bir sürecin ardından tezgahlara ulaştığına işaret eden Fettahoğlu, "Portakalları işledikten sonra İstanbul ile Avrupa ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz. Finike portakalı özellikle İstanbul pazarında büyük ilgi görüyor. Aroması ve lezzetini tüketicimiz artık fark etti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!

        Benzer Haberler

        Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor
        Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor
        Antalya Büyükşehir'den motorize zabıta ekipleriyle daha etkin denetim
        Antalya Büyükşehir'den motorize zabıta ekipleriyle daha etkin denetim
        Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek
        Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek
        4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
        4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
        Kadın kooperatiflerine 3,5 milyon lira gelir
        Kadın kooperatiflerine 3,5 milyon lira gelir
        Dereye uçan kamyonetten yara alamadan kurtuldu
        Dereye uçan kamyonetten yara alamadan kurtuldu