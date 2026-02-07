Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı

        Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen "4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi" Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen "4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi" Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Tanin Helvacı, fotoğraf ve videografinin yalnızca görüntü üretmekten ibaret olmadığını belirtti.

        Helvacı, fotoğrafın çağın ruhunu kayda almak ve tanıklık etmek için bir anlatı kurmak olduğunu ifade ederek, "Zirvede amacımız sadece bilgi aktarmak değil, sorular sormak, yeni bakış açıları kazanmak ve ortak bir görsel hafıza inşa etmektir." dedi.

        FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aslan da dijitalleşen dünyada artan fotoğraf üretimine dikkati çekerek, nicelikten ziyade niteliğin önemine vurgu yaptı.

        Sokaktaki her bireyin cep telefonunda binlerce fotoğraf bulunduğunu belirten Aslan, "Tabii ki ilgi artıyor, bu sevindirici. Ancak önemli olan iyi bakmak, iyi görmek ve güzel fotoğraf çekmek." diye konuştu.

        Zirvenin eğitmen kadrosunda yer alan fotoğrafçı ve öğretim görevlisi Orhan Cem Çetin ise tecrübe paylaşımını bir görev olarak gördüğünü söyledi.

        "Deneyimlerimizi ve birikimlerimizi paylaşmak boynumuzun borcu, bunun için buradayız." ifadesini kullanan Çetin, sektördeki sürekli öğrenme sürecini vurguladı.

        Etkinlik süresince katılımcılar, Coşkun Aral, Dilan Bozyel ve Ozan Sihay gibi alanında uzman 16 farklı isimden eğitim alma fırsatı bulacak. Etkinlikte, yapay zekadan dron fotoğrafçılığına, belgesel yapımından teknik atölyelere kadar geniş bir yelpazede eğitim ve paneller düzenlenecek.

        Zirve, 8 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Kadın kooperatiflerine 3,5 milyon lira gelir
        Kadın kooperatiflerine 3,5 milyon lira gelir
        Dereye uçan kamyonetten yara alamadan kurtuldu
        Dereye uçan kamyonetten yara alamadan kurtuldu
        TBMM'ye, 'Düğünlerde Türk parası zarar görüyor' dilekçesi
        TBMM'ye, 'Düğünlerde Türk parası zarar görüyor' dilekçesi
        Geçen haftaki yağış ve hortumun Antalya'ya faturası 300 milyon TL
        Geçen haftaki yağış ve hortumun Antalya'ya faturası 300 milyon TL
        Antalya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
        Antalya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
        Antalya'da alev alev yanan tek katlı ev küle döndü
        Antalya'da alev alev yanan tek katlı ev küle döndü