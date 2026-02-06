Antalya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Karataş Mahallesi'nde A.Ö'nün 5 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının M.Ö., M.D. ve H.G'nin gerçekleştirdiğini belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.