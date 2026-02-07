Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe merkez üssü konumundaki Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak üretilen laleler, iç piyasada satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe merkez üssü konumundaki Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak üretilen laleler, iç piyasada satışa sunuluyor.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Flash Tarım ve Aktif Fide firması, yaklaşık 19 yıl önce laleleri anavatanına döndürmek amacıyla suda lale üretimine başladı.

        Yurt dışından getirilen soğanlar, dik olarak su kaplarına yerleştiriliyor ve bu şekilde soğuk hava deposunda bir ay kadar bekletiliyor. Köklendikten sonra seraya çıkarılan laleler, su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor ve büyüdüklerinde hasat ediliyor.

        - Yılda 300 ile 500 bin arası üretim yapılıyor

        Fide firmasının işletme müdürü ziraat mühendisi Anıl Yolcular İrik, AA muhabirine, firmada 19 yıldır su kültüründe lale üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Özel günlere yönelik üretim yaptıklarını belirten İrik, "Yılda 300 bin ila 500 bin arasında üretim yapıyoruz. 4 aylık bir üretim sezonumuz var." dedi.

        İrik, şu anda 14 Şubat taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Üretimin tamamını iç piyasada değerlendirdiklerine işaret eden İrik, "Şu an için ihracatımız yok ama çalışmalarımız var. Bizim için önceliğimiz iç pazar. İç pazara satış yapıyoruz. Talep çok güzel, talebi karşılamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

        Anıl Yolcular İrik, pembe, sarı, mor, beyaz, sarı-kırmızı gibi çift renklerde üretim yaptıklarını kaydetti.

        Suda üretim ile alandan tasarruf sağlandığını aktaran İrik, topraklı tarımda üretimde daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

        Suda üretimin her açıdan avantajlı olduğunu anlatan İrik, "Yurt dışından soğan alıyoruz. Bunları taslarımıza dik dikimlerini gerçekleştiriyoruz, bir ay kadar depoda köklenmelerini ve büyümelerini bekliyoruz. Bir ay sonunda araziye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İrik, herhangi bir şekilde ilaç ve gübre kullanmadan doğal bir şekilde üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir'den motorize zabıta ekipleriyle daha etkin denetim
        Antalya Büyükşehir'den motorize zabıta ekipleriyle daha etkin denetim
        Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek
        Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek
        4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
        4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
        Kadın kooperatiflerine 3,5 milyon lira gelir
        Kadın kooperatiflerine 3,5 milyon lira gelir
        Dereye uçan kamyonetten yara alamadan kurtuldu
        Dereye uçan kamyonetten yara alamadan kurtuldu
        TBMM'ye, 'Düğünlerde Türk parası zarar görüyor' dilekçesi
        TBMM'ye, 'Düğünlerde Türk parası zarar görüyor' dilekçesi