        Antalya Haberleri

        Antalya'da iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:45
        Antalya'da iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı
        Antalya'nın Serik ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı.

        Belek Turizm Merkezi'nde Serik Belediyesi tarafından sürdürülen kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen ekip sorumlusu Cengiz Erkek'e, geri manevra yapan F.K. idaresindeki iş makinesi çarptı.

        Kazayı fark eden belediye çalışanlarının uyarısıyla iş makinesi sürücüsü aracı durdurdu.

        İş makinesinin tekerleri arasındaki boşluğa düşen Erkek, vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

        Vücudunda kırık oluşan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        - Kaza anı güvenlik kamerasında

        Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin geri manevra yaptığı sırada telefonla konuşarak çalışma alanına giren belediye çalışanına çarptığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

